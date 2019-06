“Ballata per Genova”, servizio speciale da parte di Amt

Genova - In occasione del concerto “Ballata per Genova”, in programma venerdì 14 giugno in piazzale Kennedy, AMT organizza un servizio dedicato per agevolare genovesi e turisti che desiderano partecipare allo spettacolo.



Trasporto - A partire dalle ore 19.00 fino alle ore 21.00 sarà attivo un collegamento bus da piazza Verdi (Brignole) a viale Brigate Partigiane, con corse ogni 10 minuti. Lo stesso collegamento da viale Brigate Partigiane a piazza Verdi (Brignole) sarà poi disponibile a fine spettacolo, per il ritorno, dalle ore 00.00 alle ore 2.00 del mattino.



Collegamenti - A fine concerto sono previsti i collegamenti con le direttrici principali: da viale Brigate Partigiane partiranno i bus per il Ponente (Voltri), il Levante (Nervi) e la Valbisagno (Prato). Per raggiungere la Valpolcevera si potrà utilizzare la metropolitana da Brignole fino a Brin e poi interscambiare con la linea 7 per Pontedecimo. In occasione dell’evento la metropolitana sarà aperta fino alle ore 3.00 del mattino (ultima corsa da Brignole alle ore 3.00 e da Brin alle ore 2.40).