`Ben-essere e Sclerosi Multipla`, sabato alla Berio

Genova - Impegnarsi per il proprio benessere fisico può migliorare la vita delle persone con sclerosi multipla? Di questo “inedito” e curioso aspetto parleranno sabato 1 giugno alcuni ricercatori FISM con la presidente della Sezione provinciale AISM, presso la Biblioteca Berio, nella Sala Chierici. Durante l’appuntamento si parlerà di benessere a 360° tra dibattiti, approfondimenti e testimonianze, per mettere in evidenza il suo ruolo fondamentale nel migliorare la quotidianità delle persone con SM.



La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa invalidante che colpisce principalmente la fascia di età tra i 20 e 40 anni, soprattutto le donne. Molti passi in avanti sono stati fatti per combattere questa malattia grazie alla ricerca scientifica, nella quale l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla investe ogni giorno, anche se una cura definitiva non è stata ancora individuata.



Organizzato da AISM Sezione di Genova, l’incontro ha l’obiettivo di parlare di sclerosi multipla, sensibilizzando più persone possibili e si colloca nell’ambito della Settimana Nazionale dedicata alla SM, che anche quest’anno, dal 25 maggio al 2 giungo, si terrà sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica. “Dare visibilità alla sclerosi multipla (SM)” è il claim della Settimana che richiama il messaggio della campagna #MyInvisibleMS della Federazione Internazionale della SM (MSIF), lanciata in occasione della Giornata Mondiale dedicata alla sclerosi multipla, che il 30 maggio di quest’anno si celebra per l'undicesimo anno in 70 Paesi.



L’incontro inizierà alle ore 10 e dopo l’introduzione di Enza Costa, presidente Sezione Provinciale AISM Genova, si susseguiranno una serie di approfondimenti sul tema riabilitazione e attività sportiva, sulla Tangoterapia e la danza, sullo Yoga e il benessere fisico e mentale. A intervenire saranno Andrea Tacchino, Ludovico Pedullà e Jessica Podda, ricercatori FISM; M. Vittoria Salimbeni, Psicologa-psicoterapeuta e Marta De Lucia, Dottoressa in Scienze Motorie. Alla giornata sarà presente Matilde Inglese, neurologo e professoressa Associata DI.N.O.G.MI dell’Università degli studi di Genova, che spiegherà l’importanza della Risonanza Magnetica nella formulazione di una diagnosi di SM. La giornata sarà conclusa da Ambra Fiato, Make-Up Artist con la presentazione della make up experience.