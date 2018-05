Matikj: «Sono molto amareggiata»

Genova - «Sono bastate delle scuse e il pubblico ministero ha disposto l’archiviazione, sono molto rammaricata»: lo dice Alexandra Matikj, attivista per i diritti dei migranti, commentando la decisione della magistratura di non procedere contro un utente di Facebook che aveva utilizzato pesanti frasi razziste sul social network.



«Questo individuo aveva parlato di bestie riferendosi a noi stranieri - continua Matikj - le scuse di fronte al magistrato non possono bastare ad annullare le sue gravi colpe». Poi l’attacco alla Procura: «Noi non ci sentiamo tutelati, mi rivolgo al procuratore capo Francesco Cozzi - conclude Matikj - e a lui chiedo cosa dobbiamo fare noi stranieri quando siamo discriminati su internet o nei posti di lavoro? Non abbiamo più gli strumenti per difenderci»?