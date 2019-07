«Ci chiedono più tempo, ma di tempo non ce n´è»: così Fridays for Future chiede cambiamenti

Genova - Fridays For Future è un movimento giovanile apartitico internazionale, nato dalla protesta messa in atto da Greta Thumberg, l'attivista di 16 anni che dal 20 agosto scorso manifesta e sciopero per chiedere al Governo svedese un impegno concreto per contrastare l’emergenza climatica. In breve tempo, l'esempio di Greta è stato seguito da persone di tutto il mondo, che manifestano chiedendo alle politiche mondiali e locali un immediato impegno per contenere l'aumento delle temperature, il tutto nel rispetto degli accordi di Parigi.



Il Movimento genovese - A Genova Fridays for Future conta ad oggi un considerevole numero di partecipanti, i quali hanno ben presto acquisito grande rilevanza nello scenario sociale cittadino. Al suo interno si possono annoverare ragazzi e adulti con interessi differenti, ciascuno specializzato in diversi ambiti - che spaziano da quelli umanistici a quelli scientifici, ambientali, ma anche letterari e quant'altro - tutti accomunati dalla paura di un futuro incerto e pieno di difficoltà. Proprio per queste ragioni, ogni venerdì il folto gruppo si riunisce in piazza De Ferrari per chiedere azioni concrete dal mondo politico e prefiggendosi come obiettivo quello di farsi voce - soprattutto a seguito alle precedenti proteste del 15 marzo e del 24 maggio scorsi - nel chiedere l'impegno delle varie istituzioni affinché provvedano a mettere in atto misure volte a contrastare la crisi ambientale in atto e, purtroppo, ormai sempre più tangibile.



L'operato - Nelle scorse settimane - grazie agli sforzi dei ragazzi, che hanno saputo coinvolgere le varie fazioni politiche trovando un punto d’ incontro - è stato altresì possibile presentare come Odg del Consiglio regionale della Liguria la Dichiarazione di Emergenza Climatica, poi votata all'unanimità lo scorso 9 luglio. Al suo interno, nello specifico, sono contenute tutte le misure giuridicamente non prescrittive e non vincolanti che la Regione che dovrebbe attuare nell'arco degli 11 anni compresi entro la fase di cambiamento climatico irreversibile. In quella sede - a causa di alcune divergenze politiche - il Movimento si è visto costretto a mediare su alcuni punti, che sono stati però riportati nella dichiarazione presentata quest'oggi anche in Consiglio Comunale. Al suo interno vengono chiesti l'attuazione della direttiva Europea per l'eliminazione della plastica monouso prima del 2021, il divieto dell'uso dei carburanti altamente inquinanti dai porti del a comune di Genova, la manutenzione e pulitura delle aree boschive e spazi limitrofi onde evitare situazioni inconvenienti e l'implementazione e miglioramento della raccolta differenziata con sensibilizzazione alla cittadinanza.



«Le Dichiarazioni di Emergenza Climatica regionale e comunale - che hanno seguito da quella del Regno Unito, della regione Toscana e di altri 600 consigli comunali in tutto il mondo, tra cui quello di Milano e Napoli - segnano l’avverarsi di una presa di responsabilità da parte delle istituzioni» spiegano i rappresentanti del Movimento Fridays for Future di Genova: «Ad oggi, infatti, molti non hanno la consapevolezza della crisi climatica che è in atto, e anzi finiscono per confonderla con una semplice questione ambientalista. Il Movimento si sente molto soddisfatto dei rapporti intrapresi, vedendo grande interesse da parte delle istituzioni a mettersi in gioco e a cercare di seguire i punti, benché sia consapevole che i tempi istituzionali siano lunghi».



Progetti collaterali - Oltre a tutto ciò, il Movimento è attivo su più fronti anche attraverso a progetti come il "Filo azzurro", impegnato nel ripristino e nell'implementamento delle fontanelle d'acqua pubblica site sul territorio genovese, il tutto al fine di ridurre il consumo di plastica monouso e favorire l'uso di borracce riutilizzabili, nonché a creare un turismo sostenibile. Gli attivisti, inoltre, collaborano e fungono da collante tra i vari comitati e associazioni in ambito portuale al fine di contenere i livelli di biossido di azoto (NO2) - della cui concentrazione media annua si registrano superamenti importanti - e di Ozono (O3), i cui valori vengono anche superati, con effetti negativi anche sulla qualità della vita e della salute oltre che per l’atmosfera circostante. «Il movimento Genovese - forte delle sue particolarità e del suo sincretismo - sta iniziando anche un progetto internazionale unico con la speranza che vada a buon fine. Fiducioso dell'impronta che finora ha lasciato sul territorio - come nel caso delle collaborazioni createsi tra i vari enti e associazioni - crede in un futuro migliore. Per raggiungere i traguardi di ecosostenibilità e riconversione dell'economia, inoltre, auspica anche l'aiuto del singolo e dei media i quali oggi, più che mai, svolgono un ruolo fondamentale di diffusione».



Obiettivi nobilissimi, ma che purtroppo partono da una considerazione che - se compresa davvero - risulta a dir poco agghiacciante: «Siamo l'ultima generazione che può salvare il Pianeta dal riscaldamento globale. Ci restano meno di 12 anni per impedire che i cambiamenti climatici in atto diventino irreversibili».