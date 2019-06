Genova - L'ascensore di Castelletto Levante diventerà un set cinematografico. Uno degli impianti più celebri e antichi della città sarà utilizzato come set da parte di una troupe che girerà alcune scene per una produzione televisiva.



Le riprese verranno realizzate dalle ore 14.00 alle ore 20.00; per necessità organizzative in quell’arco orario una delle due cabine dell’ascensore sarà riservata alla troupe e per brevi momenti potrebbero essere interdetti gli accessi di Portello e di Castelletto. Sarà presente sul posto il personale di AMT.