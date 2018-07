`Cultura, natura e benessere tra i tesori della Valle Sturla`

Genova - Cultura e benessere sono i temi del prossimo fine settimana nelle Valli del Parco dell’Aveto, grazie alle iniziative promosse dal nostro Consorzio: una nuova occasione per scoprire i tesori nascosti tra i borghi della Valle Sturla, dove il tempo sembra essersi fermato e ogni pietra racconta una storia antica.



Sabato 14 luglio, in collaborazione con EnjoyGenova e le Guide turistiche della Cooperativa TerraMare ci immergeremo in un’oasi di pace nel verde visitando l’Abbazia di Sant'Andrea di Borzone, a Borzonasca, fondata dai Monaci di San Colombano di Bobbio nel VIII secolo, un esempio straordinario di architettura monastica. Poco lontano, a vegliare sulla valle, l’imponente Volto megalitico, la parete rocciosa alta circa 7 metri su cui si vede raffigurato un volto umano, la cui scoperta risalente al 1965 ha alimentato leggende e interpretazioni sull’origine storica. Appuntamento con la Guida alle ore 9:45 davanti al Municipio di Borzonasca; costo visita guidata della durata di due ore circa € 10,00 adulti, € 6,00 bambini. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 13 luglio alle ore 17 al numero 3351278679 o via email all’indirizzo enjoygenova@archeologia.it



Domenica 15 invece spazio al benessere per il corpo e l’anima: torna la giornata dedicata al NaturYoga con Working Easy Together lungo i sentieri della Val Penna. Da Borzone passo dopo passo, si sveleranno i tesori del territorio, dalla teste apotropaiche alle affascinanti rovine della Chiesa di San Martino di Licciorno, nascosta in un bosco incantato. Il percorso di 8,6 km sarà alternato a momenti di pratica yoga, soste dedicate alla consapevolezza e al respiro, ma anche a momenti culturali con la visita guidata ai borghi di Zolezzi, Vallepiana e Sopralacroce. Nel pomeriggio la navetta ci riporterà all’Abbazia di Borzone per la visita guidata a cura dell’Abate e la pratica yoga di rilassamento finale a terra. Costo di partecipazione: € 20,00 adulti, € 10,00 minori di 18 anni (comprensivo di assicurazione e servizio navetta per il ritorno).