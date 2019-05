“Differenziata 10 e lode”: concluso il primo anno di educazione ambientale per le scuole

Genova - Si è concluso oggi all'Auditorium Eugenio Montale “Differenziata 10 e lode”, il progetto di educazione ambientale per le scuole creato da Amiu e dal Comune di Genova – in collaborazione con Regione Liguria e con l'Ufficio Scolastico Regionale - per comunicare a docenti, studenti e famiglie il valore dei rifiuti partendo dalla raccolta differenziata per passare, attraverso il recupero, al riciclo dei materiali. Presenti Matteo Campora, assessore all’Ambiente del Comune di Genova, Tiziana Merlino, direttore generale di Amiu e Roberto Galuffo in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.



Iniziativa - «Differenziata 10 e lode è un progetto su cui abbiamo creduto molto come Amministrazione comunale – ha dichiarato l'assessore all'Ambiente del Comune di Genova, Matteo Campora - Il risultato di questa iniziativa ci ha sorpreso in positivo in termini di partecipazione e di qualità dei lavori creati dai ragazzi di ogni età, dai 5 ai 19 anni».



Scuole - Al progetto “Differenziata 10 e lode” quest'anno hanno partecipato 80 istituti genovesi, e dei comuni limitrofi, di ogni ordine e grado. 7.000 studenti coinvolti con le loro famiglie e 250 insegnanti. I ragazzi oltre ad aver assistito a momenti di formazione a scuola e negli impianti cittadini di Amiu, sono stati coinvolti in una simpatica competizione per ideare, girare e montare un breve spot video da 30 secondi sul tema della raccolta differenziata.



Ambiente - «L'impegno di Amiu è quello di informare ed educare il più possibile i cittadini sugli aspetti e sui vantaggi per la collettività, e per ognuno di noi, nel fare la raccolta differenziata – ha spiegato il direttore generale di Amiu, Tiziana Merlino - Gli studenti coinvolti in questo bellissimo progetto, che riproporremo anche l'anno prossimo, diventeranno dei cittadini responsabili sul tema dei rifiuti. Inoltre oggi sono già diventati degli 'ambasciatori ambientali' portando tutto quello che hanno imparato in questa esperienza a casa e informando a loro volta genitori e parenti sull'importanza della raccolta differenziata».