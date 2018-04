Genova - «Euroflora invade la città»: il Civ Sestiere Carlo Felice ha inaugurato "Euroflora in Galleria", realizzata grazie al contributo della Regione Liguria.



Iniziative - Banchi a tema floreale e installazioni in Galleria Mazzini (attraversata dal "green carpet"), auto d'epoca in via Roma e uno straordinario concerto dell'orchestra del Carlo Felice davanti all'ingresso del Teatro, in mezzo alla gente.



Accoglienza - «Il green carpet in centro è il segno dell'accoglienza della Regione ai visitatori di Euroflora - ha detto l'assessore alla cultura Ilaria Cavo - e passa in primo luogo da qui, dal salotto della città animato dal grande lavoro del Civ Sestiere Carlo Felice».