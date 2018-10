`Festa delle attività in proprio`, promozione da parte della Cooperativa Radio Taxi

Genova - Domani, martedì 9 ottobre, in occasione della Festa delle attività in proprio, la Cooperativa Radio Taxi Genova 5966 ha attivato una promozione che prevede lo sconto del 20%, offerto da Metro Italia, per le corse da e per i locali che aderiscono all'iniziativa (www.festadellattivitainproprio.it), nella fascia oraria tra le 19 e le 23. Per usufruire della promozione, basterà chiamare lo 0105966 e comunicare il codice 'Metro'.



Inoltre, continua, per tutta la Stagione 2018-2019, la convenzione con il Teatro Nazionale di Genova – che comprende Corte, Duse, Archivolto sala Mercato -. Chi sceglierà di prenotare una corsa in taxi per assistere agli spettacoli potrà usufruire di uno sconto del 10%, indicando come parola chiave "Teatro Nazionale".