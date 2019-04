`Flash mob Contupesto` alla Scuola Contubernio

Genova - L’Istituto Scolastico Paritario “Contubernio D’Albertis” lo scorso anno ha aderito, con entusiasmo, alle iniziative della Regione Liguria per sostenere all’UNESCO la candidatura del “pesto genovese al mortaio” come patrimonio dell’umanità. L’evento “Contupesto” è stato inserito nel piano dell’offerta formativa della scuola per far conoscere ai bambini il pesto genovese, i prodotti, i sapori e le tradizioni della Liguria.



Lunedì 15 Aprile, sul piazzale principale della scuola, in Via Amarena 11 (Genova – San Fruttuoso), a partire dalle ore 9.30, ci sarà un nuovo flash mob, un video e filmati con i 650 bambini della Scuola Contubernio tutti vestiti rigorosamente in verde e bianco, con mortai, pestelli, grembiuli e berretti da cuoco. Sui banchi di scuola, portati per l’occasione all’aperto, in bella evidenza, basilico, parmigiano reggiano, pecorino sardo, pinoli, olio extravergine di oliva, aglio, sale. E anche una sorpresa gastronomica per i più golosi…700 crostini al pesto per tutti ! Regione Liguria, Comune di Genova e Comune di Vessalico hanno concesso il patrocinio all’iniziativa e anche quest’anno l’Assessore Regionale all’Istruzione Ilaria Cavo parteciperà all’evento.



Al termine di Contupesto seguirà un Social Flash Mob – con foto e video - che vede uniti, in questa iniziativa, tutte le fasce di età, dai bambini di un anno o poco più dell’Asilo Nido e, a crescere, della Primavera e della Scuola Materna, via via, continuando a crescere… sino alle Scuole Elementari e Medie per arrivare alle Nonnine ultra novantenni dell’Istituto, risiedenti nella Casa di Riposo.