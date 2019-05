«Genova è viva, Genova città aperta»

Genova - Lo slogan è semplice, chiaro e immediato: "Genova città aperta". Proprio sulla scia di questo, il Comune di Genova e la Regione Liguria - in partnership con il Gruppo Onorato Armatori - hanno presentato una capillare operazione di marketing territoriale finalizzata ad azzerare definitivamente la fake news di una città isolata dopo il crollo del Ponte Morandi. «Genova non è isolata, Genova non è un’isola collegata da un ponte. La situazione è stata problematica forse i primi 45 giorni dopo il crollo del viadotto, ma poi pian piano è tornato tutto a posto» spiega il Sindaco di Genova Marco Bucci, a cui subito si accoda l'Assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino: «Io faccio tutti i giorni avanti e indietro da Sanremo, e posso assicurarvi che ora la situazione è tornata a come prima del crollo».



L'iniziativa - Sulla base di una collaborazione virtuosa fra pubblico e privato, l’immagine di una Genova e di una Regione che registrano incrementi record nel mercato turistico - anche sulla base di una strategia condivisa di destagionalizzazione e di valorizzazione del territorio - sta diventando sempre più concreta. A questo ha contribuito e stanno contribuendo in modo determinante il lavoro e la fiducia che il Gruppo Onorato Armatori ha riposto nelle capacità e nella volontà della città, dei suoi abitanti e delle istituzioni. In questo frangente, proprio il Gruppo Onorato si è reso disponibile - facendosi parte diligente per sensibilizzare tutti gli agenti di viaggio suoi partner nei mercati di riferimento su Genova (Lombardia, Piemonte, Francia, Svizzera, Austria e Germania). Oggi questa azione trova conferma attraverso un'iniziativa che il Gruppo ha lanciato a Genova, scegliendo di ospitare a bordo i rappresentanti di alcuni fra i più importanti tour operator e agenti di viaggio del nord Italia e dei paesi europei che idealmente gravitano su Genova. «Si tratta di un'operazione capillare che ha avuto un grande successo, anche commerciale» spiega Alessandro Onorato, vicepresidente del Gruppo e responsabile commerciale: «Questa operazione si conclude oggi con la partenza di una minicrociera per la Corsica, espressamente dedicata agli agenti di viaggio che hanno aderito con entusiasmo dal Nord Ovest e dai nostri mercati europei di riferimento. Sarà per loro l'occasione di toccare con mano il messaggio di cui sono stati testimoni e cioè che Genova è regolarmente raggiungibile e che la città è il trampolino che attraverso le nostre navi consente di raggiungere alcune fra le più straordinarie località turistiche del Mediterraneo. E da Genova, è il caso di ricordarlo, operano sette navi nel periodo di maggiore afflusso turistico. Crediamo in Genova e nemmeno per un giorno abbiamo mai pensato di spostare altrove i nostri traghetti».

«Genova è viva, ed è viva ogni giorno di più» conclude l'Assessore comunale alle Politiche culturali del Comune di Genova Barbara Grosso: «L'ingente flusso di persone arrivato solo lo scorso weekend in occasione dei Rolli Days ne è la prova. Ogni giorno Genova è un po' più viva e un po' più raggiungibile».