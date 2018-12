`Genova nel Cuore`: le maglie in vendita nei mercati e alla Fiera di Natale

Genova - A partire da domenica 2 e fino a domenica 23 dicembre, grazie alla preziosa disponibilità dell'A.N.A. - associazione nazionale alpini – Sezione di Genova, le magliette di "Genova nel cuore" saranno vendute anche alla Fiera di Natale di p.zza della Vittoria e nei Mercati Merci Varie cittadini.



Nei mercati saranno posizionati gazebo dove si potranno acquistare le T shirt, il cui ricavato sarà destinato devoluto alle emergenze causate dal crollo del ponte Morandi.



A rotazione, la vendita coprirà tutti i mercati merci varie, mentre alla Fiera di Natale di piazza della Vittoria l'appuntamento è per tutti i fine settimana (a partire da domenica 2 dicembre).



«Saranno circa 3000 magliette che metteremo a disposizione nei gazebo ospitati all'interno dei mercati cittadini. Il mio ringraziamento va a tutti coloro – primi fra loro l'Associazione Nazionale Alpini - che, lavorando a questa iniziativa, ci permetteranno di essere presenti con i nostri gazebo per tutto il periodo natalizio incentivando anche le persone a recarsi nei mercati cittadini».



Ecco dove trovare le magliette:

Lunedì 3 dicembre:

FOCE, piazza Palermo, ore 9/12



Martedì 4 dicembre:

SAMPIERDARENA, via Anzani, ore 9/12

VOLTRI, piazza Gaggero, ore 9/12



Mercoledì 5 dicembre:

S.FRUTTUOSO, p.zza Terralba, ore 9/12



Giovedì 6 dicembre:

MOLASSANA, via Emilia, ore 9/12

BOLZANETO, via Orietta Doria, ore 9/12



Venerdì 7 dicembre:

PONTEDECIMO, p. Partigiani caduti per la Libertà, ore 9/12



Sabato 8 dicembre:

CERTOSA, via Certosa, ore 9/12

SESTRI P., via Soliman, ore 9/12



Lunedì 10 dicembre:

SAMPIERDARENA, p. Treponti, ore 9/12

PEGLI, Lungomare Pegli, ore 9/12