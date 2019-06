Genovabetterwithkiss e il `bacio-selfie`: così Liguria Rainbow invita a reagire alle provocazioni

Genova - Il Coordinamento Liguria Rainbow questo pomeriggio ha diffuso un piccolo vademecum per tutte le associazioni che parteciperanno al Liguria Pride, al cui interno è possibile trovare diverse informazioni pratiche su come muoversi all'interno del corteo - per il quale saranno previste circa 5 mila persone - con tanto di percorso, numero e ordine dei carri, vie di fuga in caso di problemi e numeri di emergenza.



Il vademecum - All'interno dell'opuscolo, inoltre, è stato poi inserito anche un paragrafo dedicato alle possibili contestazioni o alle provocazioni: «Non vogliamo offendere con gesti e parole machiste o sessiste che appartengono alla cultura che combattiamo. Rilanciando quanto già fatto in occasione delle contestazioni a Salvini vi invitiamo a farvi un selfie baciandovi con i contestatori sullo sfondo e a postarlo con gli hashtag #Liguriapride e #Genovabetterwithkiss».