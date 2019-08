È già passato un anno: alle 10 avrà inizio la cerimonia in onore delle vittime di Ponte Morandi

Genova - Alle 10 di questa mattina (mercoledì 14 agosto 2019) Genova ricorderà il primo anniversario del crollo del Ponte Morandi attraverso una cerimonia civile e religiosa - trasmessa in diretta dalla RAI - in onore delle 43 vittime di Ponte Morandi.



Le celebrazioni - Alle ore 10.00 il Cardinale Angelo Bagnasco - Arcivescovo di Genova - celebrerà la Santa Messa di suffragio nei pressi del luogo dove sorgeva il Ponte Morandi. L'Arcidiocesi ha invitato le Parrocchie, le Comunità religiose, le Confraternite, a ricordare le vittime del 14 agosto nelle SS. Messe, nei Vespri, nei Rosari e nelle Processioni. Inoltre, ha disposto che le campane delle Chiese suonino a lutto alle ore 11.36, ora in cui il Sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione Marco Bucci ha invitato tutti i cittadini che non riusciranno intervenire a osservare comunque un momento di raccoglimento, «in qualsiasi posto ci si trovi».