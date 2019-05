`Give teens a chance`: così al Cep viene ripensata la scuola di periferia

Genova - Tra i quartieri cittadini, il Cep è uno di quelli in cui il panorama sociale risulta particolarmente preoccupante. La mancanza di spazi di aggregazione, l'alto tasso di disoccupazione, il reddito imponibile medio e il tasso di scolarizzazione più bassi di Genova rendono la situazione allarmante. Per fortuna, però, a combattere questa trend decisamente negativo è arrivato un progetto tutto nuovo - selezionato dall'impresa sociale "Con i bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile - che avrà come scopo ultimo quello di rimuovere tutti gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.



L'iniziativa - Il progetto si chiama "Give teens a chance: la scuola al centro della periferia" ed è stato ideato grazie alla collaborazione tra la scuola del quartiere (l’istituto comprensivo "Voltri 2") e la Comunità di Sant’Egidio, a cui si sono aggiunti ben presto anche l’Ufficio scolastico regionale e svariati partner genovesi tra parrocchie, scuole, istituzioni culturali. Il progetto è stato presentato alla città solo ieri, ma è attivo già dallo scorso settembre. Al Cep, purtroppo, attualmente il tasso di scolarizzazione è del 31,5%, e solo il 5,3% degli abitanti risulta avere una laurea o diploma universitario: tenendo in considerazione che in un "quartiere bene" come Albaro i livelli sono quasi due e volte e mezzo superiori e che la media genovese si aggira intorno al 18,5% diventa subito palese come la situazione sia davvero preoccupante. Ripensando il modo di fare scuola, però, qualcosa può (e deve) cambiare: il progetto in questione si propone di porre un educatore in ogni classe, doposcuola tutti i pomeriggi e, in aggiunta, anche un implemento della formazione per docenti, educatori e genitori. A ciò si aggiungono, poi, anche iniziative collaterali grazie a cui gli alunni verranno man mano sempre più "spinti" verso il centro cittadini, mentre quelli che purtroppo hanno dovuto lasciare prematuramente il sistema scolastico - cosa che fin troppo spesso ha causato loro anche un mancato o ritardato inserimento nel mondo lavorativo - verranno in questo modo ulteriormente supportati e aiutati.

Questa è l'ennesima prova di come fin troppo spesso il problema non sia la mancanza di risorse.