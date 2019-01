“Gran Premio di Matematica Applicata”, al via anche gli studenti liguri

Genova - Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.



Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la Liguria. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’Istituto S. Maria ad Nives Liceo Scientifico di Genova, dell’ISISS E. Fermi polo Montale di Ventimiglia (Imperia) e dell’Istituto Salesiano Madonna degli Angeli di Alassio (Savona).



L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.



Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso.



La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.