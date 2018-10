«La comunità riprenda in mano il suo destino»: il 13 ottobre gli sfollati tornano in piazza

Genova - Dopo il corteo di questa mattina, sabato pomeriggio scenderanno in piazza anche gli sfollati.



La manifestazione - «La mattina del 14 agosto Ponte Morandi è crollato, portandosi via la vita di 43 persone e precipitando Genova in uno dei punti più bassi della sua storia millenaria. Al di là delle responsabilità dei gestori e della politica, un buona parte della responsabilità morale ricade su tutti noi genovesi. Per troppo tempo abbiamo lasciato che la nostra realtà invecchiasse, senza fare nulla, incapaci di pensare al futuro come qualcosa che ci riguarda tutti. Che la tragedia di Ponte Morandi serva da sveglia». Parole forti, che lasciano il segno. Dopo quella di questa mattina, sabato pomeriggio gli sfollati saranno impegnati nella manifestazione Riprendiamoci Genova, organizzata in piazza Della Vittoria da "Riprendiamoci Genova" e "Che l’Inse".

Dopo una prima edizione dell'evento - andata in scena lo scorso 8 settembre - gli sfollati tornano in piazza.



