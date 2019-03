`La Juve a Genova è caduta come il ponte`: ecco le scuse del quotidiano napoletano

Genova - Dopo le numerose polemiche sorte a seguito della pubblicazione del loro articolo, l'editore, il direttore e il giornalista del Il Roma di Napoli hanno fatti pervenire le proprie scuse per il titolo - di decisamente dubbio gusto - pubblicato qualche giorno fa come commento della sconfitta bianconera al Marassi.



Una caduta di stile - Il titolo in questione - decisamente offensivo e di cattivo gusto - non lasciava dubbi all'interpretazione: "La Juve a Genova è caduta come il ponte". Ben presto la cosa ha scatenato l'indignazione del pubblico di tutta Italia, che ha quasi subito riversato sui social il proprio stupore per la mancanza di rispetto mostrata dal quotidiano napoletano verso Genova, i suoi cittadini e le vittime del Morandi.

Dopo la (pesante) "gaffe", però, tutti i responsabili non hanno mancato di fare ammenda: lo stesso articolista autore del pezzo - un giornalista di 91 anni, titolare della rubrica sportiva del quotidiano - ha fatto subito le proprie scuse alla città per lo "scivolone" in cui è incappato. Al momento l'unica cosa ancora da capire è se l'Ordine Nazionale dei Giornalisti prenderà o meno provvedimenti in merito.