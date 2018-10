`La Mela di AISM` torna a Genova

Genova - Da giovedì 4 – giornata del Dono Day - a domenica 7 ottobre ritorna a Genova “la Mela di AISM”. 13 mila volontari di AISM distribuiranno oltre 4 milioni di mele a fronte di una donazione minima di 9 euro, con cui si potrà portare a casa un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle.



"FACCIAMO SPARIRE LA SCLEROSI MULTIPLA, INSIEME, CON LA MELA DI AISM è il nuovo claim della campagna, che cade all’interno delle celebrazioni del 50° anniversario di

AISM. Si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. La Mela di AISM è

inserita all’interno della campagna di azione #SMuoviti con cui AISM chiede a tutti di

collaborare per agire concretamente a costruire un futuro migliore per le persone con SM.

“Questo evento nelle piazze è una occasione per fare qualcosa di concreto e dare ai giovani, i

più colpiti da SM, una miglior qualità di vita e un futuro senza SM, in famiglia, tra gli amici e,

fondametale, nel mondo del lavoro», dichiara Angela Martino, Presidente Nazionale di AISM.



«Alla manifestazione in piazza è legato anche il numero solidale 45512 del valore di 2 euro

per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, CoopVoce e

Tiscali. 5 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile. Sarà di 5 o 10 euro per ciascuna chiamata fatta sempre allo stesso numero

45512 da rete fissa TIM, Wind Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali».