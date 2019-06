«La scuola è la patria dell´uguaglianza, no al razzismo!». Il caso De Scalzi-Polacco infiamma la Sala Rossa

Genova - Il caso della scuola elementare De Scalzi-F.lli Polacco continua a far parlare, e lascia dietro di sé un forte sentore di burrasca. Stando a quanto riportato da un recente articolo di Repubblica, la struttura in questione - che da anni, oltre alle classi dove viene impartita l'educazione primaria ai bimbi, ospita in un'altra ala del proprio edificio corsi del Ministero per cittadini stranieri - nell'ultimo periodo sarebbe stata interessata da un episodio alquanto sgradevole. A quanto pare, infatti, qualche genitore non si sarebbe dimostrato molto contento del fatto che degli adulti extracomunitari si ritrovino ad essere nella stessa scuola dei bambini genovesi, arrivando a definire questa presenza come "sospetta".



La polemica - Dopo alcuni controlli messi in atto dall'Assessore alle Politiche educative del Comune di Genova Francesca Fassio e la replica della dirigente scolastica, che ci ha tenuto a rimarcare come questo genere di corsi sia in vigore da svariati in anni in molti edifici scolastici italiani, la questione sembrava essere chiusa: ma a quanto pare non è così. Gli insegnanti, infatti, amareggiati dalla questione, hanno inviato ai genitori una lettera per allontanare ulteriormente qualunque idea che possa veder associati ancora una volta la scuola e il razzismo.

Durante la seduta odierna del Consiglio comunale la questione è stata nuovamente portata in aula dal Pd, ma - non essendo riusciti a trasformare la questione in un Art.55 - hanno messo in atto una protesta "silenziosa", con alcuni cartelli recanti su la scritta «La scuola è la patria dell'uguaglianza, no al razzismo!» che hanno attaccato ciascuno al proprio scranno.

«Ancora una volta la Giunta non dà la possibilità - né a noi né, soprattutto, ai cittadini - di avere spiegazioni, perché questo fatto che ha coinvolto l'assessore Fassio è davvero molto grave» spiega la Capogruppo del Pd in Comune Cristina Lodi, che lamenta come - a maggior ragione in un caso come questo - la questione sia stata resa nota dalla civica amministrazione solo dopo essere stata affrontata. «Noi volevamo delle risposte» prosegue Lodi «volevamo sapere se si fosse trattato di una risposta recante delle connotazioni di razzismo, se ci fosse un'opposizione da parte dell'Assessore a questo tipo di formazione (che per altro è autorizzata dalla Città Metropolitana, dalla Regione, dallo Stato, da tutti gli enti insomma ormai da diversi anni) e a questi progetti di integrazione, che sono tanti e ormai diffusissimi. Troviamo inaccettabile che le risposte che chiediamo non arrivino quasi mai in Consiglio, ma per lo più a mezzo media: non potendo discutere utilizziamo tutti gli strumenti a nostra disposizione, in questo caso i cartelli».

La minoranza, insomma, lamenta alla Giunta - che, ancora una volta, non l'avrebbe ascoltata - di sminuire il suo valore, cosa che «in una situazione di democrazia dovrebbe essere concesso, soprattutto per affrontare le cose in maniera quanto più seria e concreta, anche - e soprattutto - per poter dare ai cittadini tutte le risposte loro dovute».