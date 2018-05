`Latte che passione`, laboratorio di caseificazione a De Ferrari

Genova - «Un alimento tra i più completi, che ci accompagna fin dalla prima infanzia, sarà protagonista nella giornata di domani presso il laboratorio didattico “Il latte e suoi derivati” in programma al mercato di Campagna Amica di piazza De Ferrari (Genova)»: lo rende noto Coldiretti Liguria che, in occasione del Latte Days, ha organizzato un laboratorio aperto a tutti bambini, per mostrare come dal semplice latte si può arrivare a produrre formaggi e altri derivati, interamente Made in Italy.



Produzione - L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione dell’azienda agrituristica Cascina Salvega che dalle 10.00 alle 14.00 intratterrà i piccoli curiosi e all’azienda zootecnica Torre Luca, fornitrice del latte a chilometro zero. «E’ importante conoscere fin da bambini – affermano i delegati Francesco Goffredo e Bruno Rivarossa - i processi produttivi degli alimenti, per diventare da grandi consumatori consapevoli. Laboratori come questo aiutano l’avvicinamento, attraverso il gioco, ad un prodotto fondamentale per la corretta nutrizione. Inoltre ad essere valorizzato non sarà solo il latte ma anche la filiera lattiero-casearia del nostro territorio, che produce formaggi e altri derivati da considerarsi vere e proprie eccellenze». Il Laboratorio è organizzato in occasione dell’evento Latte Days, in collaborazione con il Ministero, che, nelle giornate del 24 e 25 maggio, promuoverà un percorso di corretta educazione alimentare attraverso degustazioni, testimonianze e laboratori dedicati al mondo del latte.