`Liguria Si Muove` a sostegno degli animali: banchetto di Natale in via XX Settembre

Il ricavato servirà a coprire i costi di alcune attività come canili o centri a tutela degli animali

Genova - Questo pomeriggio il movimento Liguria Si muove ha organizzato un banchetto di beneficenza per gli animali in via XX Settembre angolo via Ceccardi.



Il ricavato del banchetto benefico di Natale servirà a coprire i costi di alcune attività come canili o centri a tutela degli animali.



«Per noi la crescita è fondamentale, lottiamo per un futuro importante per la nostra regione e il futuro non può di certo prescindere dal benessere ambientale e animale. Siamo dalla parte della gente e degli animali», ha dichiarato Francesco Maresca, presidente del Movimento Liguria Si Muove.