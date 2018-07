`Liguria Si Muove` dona alla città `Svizzera? No, Zena`

Ecco la piattaforma che segnala ad Amiu le zone più colpite dalle deiezioni canine

Genova - «Svizzera? No, Zena!». Nasce con questo slogan l'inziativa portata avanti da Liguria si Muove, associazione attiva sul territorio genovese. «Un'idea nata da Lino Cannizzaro e che, come Liguria si Muove, abbiamo subito accettato e donato alla città. Di cosa si tratta? Di un sito che consente di segnalare su tutto il territorio deiezioni e permette inoltre di fare un censimento delle zone più colpite, in modo da attivare alla causa Amiu» spiega Francesco Maresca.



Proprio al consigliere comunale con delega Porto & Mare si deve la creazione di questa associazione territoriale che ha coinvolto in poco tempo quasi 10 mila genovesi sui social.



Lo scopo del progetto è quello di monitorare costantemente le deiezioni canine lasciate sul territorio della città di Genova. In primis per scoraggiare gli inadempienti, in secondo luogo per mettere a disposizione degli uffici competenti del Comune di Genova la mappa delle zone colpite da questi atti d’inciviltà.



A Genova i padroni di cani si ritrovano sempre più spesso a raccogliere per strada le deiezioni con un semplice sacchetto di plastica, che depositano in un secondo momento nell’apposito contenitore. La campagna di sensibilizzazione inizia con il monitoraggio delle deiezioni canine lasciate sul territorio cittadino. Starà poi alla popolazione collaborare indicando il punto delle deiezioni che ciascuno trova sul proprio cammino giornaliero.