`Luce Verde Genova`, servizio a disposizione dei visitatori del Galata e Acquario

Informazioni in tempo reale sulla mobilità cittadina

Genova - Da oggi i visitatori dell'Acquario di Genova e del Galata Museo del Mare avranno a disposizione il servizio di "Luceverde Genova" per un'informazione in tempo reale sulla mobilità grazie all'accordo firmato da Costa Edutainment SpA e Automobile Club d'Italia. Il nuovo servizio a cura dell'ACI, del Comune di Genova e della Polizia Locale intende favorire l'arrivo dei turisti da fuori città, l'organizzazione del loro viaggio verso il capoluogo ligure e, nello specifico, verso le due strutture parte del mondo AcquarioVillage.



Sulle homepage dei siti www.acquariodigenova.it e www.galatamuseodelmare.it gli utenti troveranno una mappa interattiva, facilmente consultabile sia da smartphone o altro device portatile che da pc, dove avranno a disposizione informazioni sul traffico nonché i notiziari audio di infomobilità in formato MP3 aggiornati ogni ora.



La mappa si aprirà automaticamente con una focalizzazione sull'area del centro cittadino dove sorgono l'Acquario di Genova e il Galata Museo del Mare, conterrà indicazioni su eventi di mobilità quali viabilità, traffico, trasporti, cantieri e consentirà agli utenti di filtrare gli eventi per tipologia, comprendendo informazioni attinenti sia al trasporto privato sia a quello pubblico.



Grazie alla colonna verticale "EVENTI" sulla parte sinistra della mappa, si potrà leggere la descrizione delle segnalazioni visibili in quel momento sulla mappa in base al livello di zoom mentre cliccando su un elemento georeferenziato si aprirà un pop-up con descrizione e informazioni specifiche.



L'iniziativa risponde alla volontà di Costa Edutainment di prendersi cura dei propri visitatori, fornendo tutto il supporto possibile nell'organizzazione del viaggio e della visita alle strutture. Contribuisce inoltre a sottolineare la raggiungibilità e accessibilità della città di Genova in un momento come quello delle festività dell'Immacolata e di fine anno in cui si prevede un afflusso di visitatori italiani e non grazie al ricco palinsesto di eventi.