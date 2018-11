`Mangiamo bene, cresciamo meglio`, incontro alla Scuola Contubernio

Genova - L’Istituto Scolastico Paritario “Contubernio D’Albertis”, grazie alla collaborazione e alla disponibilità della Dottoressa Martina Beltrami, Dietista, organizza a scuola tre incontri sull’educazione alimentare con riferimento all’alimentazione di bambini e ragazzi dalla prima infanzia all’adolescenza.



Il progetto, a cura della Dott.ssa Martina Beltrami, prevede un primo incontro, che si terrà alla Scuola “Contubernio”, martedì 27/11, alle ore 16.15, ed è rivolto a genitori, nonni, maestre di bambini nella fascia di età 1-5 anni (Nido/Primavera/Materna). Fra gli argomenti del primo incontro: la regolazione istintiva dei bambini, l'influenza delle abitudini familiari, il rifiuto delle verdure e non solo, strategie per la gestione dei problemi più comuni, i pasti fuori casa: all'asilo, con i nonni, alle feste e l’importanza della prima colazione. L’ingresso è libero ed è rivolto alla cittadinanza.



Obiettivo degli incontri è sensibilizzare i genitori sull’importanza di seguire un’alimentazione sana per la salute del proprio bambino. Verranno affrontate le caratteristiche principali di quelle che sono le necessità nutrizionali dei bambini nelle diverse fasce d'età e di come la famiglia possa, e debba essere, la prima e fondamentale guida per porre delle solide basi per uno stile di vita sano e una corretta alimentazione fin dalla più tenera età.



La Scuola “Contubernio” si trova a Genova-San Fruttuoso, in Via Amarena 11 (sopra Piazza Solari-Telefono 010/503306) con possibilità di parcheggio interno. Per informazioni e ulteriori notizie telefonare alla Segreteria della Scuola al n. 010/503306. Fermata autobus n. 84 e 381. Ingresso pedonale da Via Amarena 11 e anche da Via Ferretto (in fondo a Via Donaver) e da Via Savelli (vicino a Piazza Solari).