«Massimo impegno a proseguire la collaborazione con una nuova convenzione»

Così in una nota la Regione Liguria e il Dipartimento Nazionale Vigili del Fuoco

Genova - «L'impegno a proseguire nella collaborazione tra Regione Liguria e Vigili del Fuoco sulla base di una nuova convenzione da predisporre entro la fine dell'anno, con riferimento ai trasporti emergenziali SAR – Search and Rescue»: questo l'esito della riunione che si è svolta oggi in Prefettura a Genova tra il capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, prefetto Bruno Frattasi e la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale, alla presenza del Capo del Corpo Gioacchino Giomi, del Comandante regionale del Corpo Claudio Manzella, del Commissario straordinario di Alisa Walter Locatelli e con il coordinamento del Prefetto di Genova, Fiamma Spena.



Convenzione - «Il valore aggiunto da parte dei Vigili del Fuoco per gli interventi SAR è stato ribadito dalla vicepresidente Viale e condiviso dal Prefetto Frattasi. Si è quindi deciso di procedere ad un confronto tecnico tra le parti per il rinnovo dell'attuale convenzione, in scadenza a fine anno, tra Regione Liguria e Vigili del Fuoco per quanto riguarda i servizi in emergenza SAR, individuando invece altre soluzioni per i trasporti sanitari».