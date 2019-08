`Mi riscatto per Genova`: sottoscritto il progetto per il reinserimento dei detenuti

Genova - Nonostante qualche incidente di percorso, oggi è stato finalmente sottoscritto l'Accordo Quadro per il reinserimento dei detenuti.



Il progetto - Sottoscritto da Ministero della Giustizia, Comune di Genova e altre istituzioni, l'accordo in questione prende il nome di "Mi riscatto per Genova" e si inserisce in un programma ministeriale – sperimentato per ora soltanto a Milano, Napoli, Roma, Torino, Pescara e Palermo – che promuove l'avvio di progetti di recupero e inclusione sociale di detenuti degli istituti penitenziari della città. Il progetto risponde alla duplice finalità del reinserimento e della trasmissione alla comunità di un messaggio di legalità e rispetto di norme e regole. Sulla base di tale sottoscrizione, i detenuti nelle carceri genovesi di Marassi e Pontedecimo inizieranno ad essere impiegati in lavori di pubblica utilità nei quartieri cittadini, così da poter effettuare un reinserimento educativo e formativo nella vita sociale. Le mansioni che andranno a svolgere concerneranno gli ambiti più disparati, dalla manutenzione dei parchi alla sistemazione dei letti dei torrenti.