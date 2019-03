`Morandi Obiettivo Memoria`: «Un progetto per ricordare, anche quando arriverà una nuova normalità»

Genova - Si chiama Morandi Obiettivo Memoria ed è il nuovo "luogo della memoria" virtuale in cui l'Associazione TeA (Turismo e Ambiente) ha pensato di poter conservare tutte le testimonianze relative al tragico crollo di Ponte Morandi.



Il portale - «Quarantatré vittime, 600 sfollati, 281 unità abitative cancellate, un numero imprecisato di persone che hanno perso il posto di lavoro o rischiano di perderlo, due quartieri (Certosa e Sampierdarena) e un'intera vallata, la Valpolcevera, già in grave crisi economica e sociale; aziende e commercio in difficoltà ma anche persone, tante persone che, pur non avendo subito danni diretti, si sono ritrovate a dover ripensare il proprio quotidiano e le proprie abitudini, persone che ogni giorno si sentono dei "sopravvissuti"». Queste le prime parole che si possono leggere nella pagina iniziale del sito del Mom, a cui subito si aggiunge una tanto amara quanto struggente considerazione: «È questa l’eredità immediata che il crollo del viadotto autostradale "Morandi" ha lasciato sui luoghi che attraversava e che si innesta su un tessuto cittadino già profondamente compromesso, in termini economici e sociali. Conservarne la memoria è uno dei passi indispensabili, affinché tale eredità possa essere proficuamente investita ed essere la base su cui pensare a ricostruire non solo un ponte, ma un intero sistema-città».



Il progetto - «Con il progetto Mom» spiegano i responsabili dell'associazione TeA «vogliamo rendere operativo un luogo virtuale in cui documentarsi e riflettere su quanto avvenuto. Tale luogo virtuale avrà anche la funzione di costituire un attrattore di interesse e uno strumento progettuale per arrivare alla costruzione di un “luogo della memoria” vero e proprio, un luogo fisico, tangibile e visitabile da tutti coloro che vorranno ricordare». Si tratta, in sostanza, di un «archivio aperto che nasce proprio il giorno in cui era stato deciso - anche se poi si è arrivati al suo rinvio - l’abbattimento della Pila 8, il primo degli impalcati del viadotto che avrebbe dovuto essere fatta implodere». Un momento simbolico, che per i curatori del progetto non è altro che «il punto di non ritorno», quello da cui «non si potrà più tornare indietro».



«La memoria non può essere abbandonata a se stessa» concludono i responsabili del progetto: «La memoria va conservata, e va trasformata in qualcosa che si proietti nel futuro, che tutti possano vedere, anche quando si tornerà a una nuova normalità».