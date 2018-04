Genova - Presidio di protesta da parte del coordinamento “Mettiamoci in gioco” questa mattina davanti alla sede del Consiglio regionale dove è in discussione la proroga della legge sulle case da gioco.



Ludopatia - In protesta anche Pd e Lista Crivello ai sindacati che hanno esposto alcuni volantini per dire no a proroghe e sanatorie: «Dietro il gioco d’azzardo si nasconde l'inferno delle dipendenze patologiche che causano la perdita del lavoro e della dignità rovinando intere famiglie. Chi amministra ha il dovere di occuparsene seriamente». «Diciamo no alla decisione della Regione di prorogare l’entrata in vigore della legge sulle slot».