«No alla demolizione precipitosa, sì all’analisi costi benefici». Ecco la petizione per salvare Ponte Morandi

L'architetto e professore Antonino Saggio propone questa petizione, firmata anche da alcuni ingegneri di spicco

Genova - L’architetto e professore di progettazione a La Sapienza di Roma Antonino Saggio propone la petizione “No alla demolizione precipitosa, sì all’analisi costi benefici” per salvare Ponte Morandi. Il documento - trasmesso anche in Procura - è stata firmata da molti professionisti di spicco della scena ingegneristica e architettonica italiana.



La petizione - La finalità e le basi su cui poggia la formulazione del documento sono chiare: «vista la tecnica costruttiva modulare, la parte rimanente non è stata lesionata dal crollo di un pilone». In poche parole, ciò che resta di Ponte Morandi - secondo l’opinione dei firmatari - può essere salvato.

È proprio Saggio a comunicare sulla sua pagina Facebook la trasmissione della petizione alla Procura della Repubblica - che, a quanto pare, avrebbe già raggiunto ben 650 firmatari. Tra questi, figura anche l’ingegner Edoardo Cosenza, docente all’Università Federico II di Napoli e membro del Consiglio superiore lavori pubblici, convinto che «qualunque sia lo stato di degrado della parte rimanente, a mio parere il recupero si può fare», e questo perché «la struttura di Riccardo Morandi nella sua semplicità si presta a qualunque rinforzo e a tornare a nuova vita». Questa sua convinzione lo ha portato addirittura a parlare del viadotto della morte come “ponte della memoria” che, in quanto tale, «deve rimanere per ricordo della grande ingegneria e dei problemi dell’ingegneria, della manutenzione, e in memoria delle povere vittime», oltre che «per non sprecare altro denaro».



Un discorso alquanto controverso, che merita sicuramente di essere approfondito in una sede adeguata. Un vero e proprio scontro tra titani, soprattutto se consideriamo che dall’altro lato del “ring” c’è la proposta - avanzata giusto ieri da Renzo Piano - di abbattere e ricostruire da zero sia il ponte che l’area sottostante.