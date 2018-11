`No alla svendita`: scatta lo sciopero dei lavoratori delle farmacie comunali

I lavoratori e i sindacati saranno in consiglio comunale

Genova - Scatta la protesta da parte dei lavoratori delle farmacie comunali: i manifestanti si ritroveranno domani alle 13.30 davanti a Palazzo Tursi e poi saliranno in consiglio comunale.



“No alla privatizzazione” - «Siamo seriamente preoccupati per il futuro di questi dipendenti – hanno dichiarato Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Dopo aver scioperato lo scorso 12 aprile, presidiato, raccolto firme, espresso nei tanti consigli comunali e audizioni consiliari in questi mesi la loro ferma contrarietà alla privatizzazione di Farmacie srl, domani 27 novembre manifesteremo nuovamente il dissenso attraverso lo sciopero».



Servizio - «Continuiamo a sostenere che sia auspicabile procedere nel percorso intrapreso in questi ultimi anni, quello che ha valorizzato le Farmacie Comunali per accrescere la loro qualità del servizio ed il ruolo di presidio resi alla cittadinanza salvaguardando le professionalità esistenti – hanno proseguito - La svendita, come abbiamo sempre sottolineato, rappresenterebbe un impoverimento del ruolo pubblico dell’Azienda Farmacie Genovesi s.r.l. come dimostrato dalle tante firme dei cittadini genovesi raccolte a sostegno in tutti questi mesi».



Motivazione - «Tutto ciò è stato con forza ribadito nei diversi incontri avvenuti nei mesi e nei giorni scorsi; nonostante questo, oggi ci troviamo di fronte ad una proposta di delibera che, ostinatamente, contro anche una parte della maggioranza, il sindaco Bucci vuole portare al voto della giunta; in tanti infatti hanno potuto verificare i nostri costanti input e quindi che le Farmacie Comunali sono un’azienda sana, con un conto economico in equilibrio. E allora perchè venderle? Abbiamo nel tempo scoperto che non siamo i soli, insieme ai lavoratori, a pensare che qualcosa non torna in questo processo di alienazione. La valenza sociale di questa azienda è evidentemente più importante di ogni logica di business. Chiederemo nuovamente alla politica di agire con senso di responsabilità, perchè l'unica garanzia concreta per questi lavoratori e per i cittadini è che la partecipata Farmacie Genovesi Srl non sia svenduta e resti patrimonio della città».

Il 29 novembre saremo di nuovo auditi in commissione.