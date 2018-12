`Nuovo Champagnat`, dalle parole ai fatti: presentato il progetto di riqualificazione

L'annuncio da parte degli architetti Dolmetta, Rizzo e Pellegrino

Genova - «Una nuova piazza pubblica aperta a tutti» così gli architetti Dolmetta, Rizzo e Pellegrino presentano il progetto del "Nuovo Champagnat". Dopo due anni e mezzo dalla chiusura del centro sportivo di Albaro, il progetto di riqualificazione, della Virgin-Conad, si presenta alla città.



«È venuto il momento che questi spazi diventino parte della città» ha detto l'assessore all'Edilizia Simonetta Cenci. Che aggiunge: «Per poter far star su un progetto di questo tipo dobbiamo, in qualche modo, digerire una parte destinata alla vendita, che comunque è una media superficie, permessa dal piano urbanistico con una variazione».



Il progetto prevede, nel giro di due anni, all'interno della struttura di via Felice Cavallotti la realizzazione di un supermercato Conad, di cinquemila metri quadri di centro fitness Virgin, del parcheggio interrato ridotto da tre a due piani, e di 246 posti auto. L'architetto Dolmetta spiega: «È un progetto che rafforzerà l'importanza che questo istituto storico sta assumendo per Genova. Lo sport sarà al centro di questo processo di rinascita. Ci sarà anche una media struttura commerciale, che servirà per dare sostenibilità economica a tutta l’operazione. Ci sarà anche la realizzazione di parcheggi, fruibili dal quartiere, che permetteranno di risolvere il problema della sosta per chi vuole fare una passeggiata fino a Boccadasse».