`Oltre il Ponte`, lo sdegno si fa ironia: «Per Toninelli un modellino della Valpolcevera, lo porti a Vespa»

Il piccolo "souvenir" colorato ha strappato un amaro sorriso a tutti i presenti

Genova - Cori, striscioni e tante sorprese al corteo pacifico di abitanti e commercianti della Valpolcevera che questa mattina ha invaso le strade del centro cittadino.



Tra un «30 Giugno è una strada, non una data» e l'altro, infatti, alcuni membri di "Oltre il Ponte c'è" - organizzatori della manifestazione - hanno pensato bene di portare da Caricamento alla Prefettura un modellino della Valpolcevera da regalare al ministro Toninelli, anch'egli a Genova in mattinata per un incontro con la commissaria europea ai Trasporti Violeta Bulc. «Può portare questo a Vespa la prossima volta che ci andrà» hanno intonato i manifestanti, nelle cui voci l'ironia non aveva ancora totalmente preso il posto dell'amaro in bocca lasciato dal gesto offensivo fatto qualche settimana fa dal Ministro proprio nel programma di Vespa.