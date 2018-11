`Open Day` alla scuola Contubernio

Genova - L’Istituto Scolastico Paritario “Contubernio D’Albertis” (fondato nel 1863), come ogni anno, organizza diversi Open Days della Scuola, con incontri con le Maestre dell’Istituto; gli Open-Days sono rivolti a tutti i genitori con bambini fra i 12 mesi e i 14 anni che risiedono nel Municipio della Bassa Val Bisagno (San Fruttuoso, Marassi, Quezzi).



I due prossimi Open Days oggi e Lunedì 26 Novembre, dalle 16.30 alle 18.30 nei locali della Scuola in Via Amarena 11 (sopra Piazza Solari – San Fruttuoso – Telefono 010/503306) con possibilità di parcheggio interno; saranno presenti, a disposizione dei Genitori per visitare la Scuola, per informazioni e per iscrizioni, le Educatrici del Nido/Primavera, le Maestre della Scuola Materna ed Elementare ed i Professori della Scuola Media.



Nel corso dei due pomeriggi verranno presentate alle famiglie le offerte formative per tutti i gradi scolastici ( dall’Asilo Nido – accreditato e convenzionato con il Comune di Genova – alle Sezioni Primavera e alle Scuole Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° Grado), le attività sportive 2018/2019 svolte nella palestra della scuola (ginnastica ritmica, danza propedeutica, danza moderna, hip-hop, minibasket, mini-volley, taekwondo, pallamano, scuola calcio), i corsi di scacchi, robotica, teatro, scienze e le attività musicali, nonché le attività del Centro Estivo nei mesi di giugno e luglio. Vi aspettiamo numerosi, grandi e piccini! Siete tutti invitati. Merenda per tutti. Possibilità di parcheggio interno. Fermata autobus n. 84 e 381.

Ingresso pedonale da Via Amarena 11 e anche da Via Ferretto (in fondo a Via Donaver) e da Via Savelli (vicino a Piazza Solari).