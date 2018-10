«Paga o papà si arrabbia», l´usuraio mandava avanti il figlio tredicenne

La Finanza arresta due coniugi

Genova - Alle prime luci dell’alba, i militari del I Gruppo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse nei confronti di una coppia di coniugi ucraini, per i reati di usura ed estorsione.

La coppia applicava interessi fino al 120%.



Denaro - Le richieste di denaro, come ha spiegato in una nota la Finanza, avvenivano principalmente via telefono e la coppia, secondo quanto ricostruito, si avvaleva spesso del figlio tredicenne il quale già da alcuni anni veniva usato sia per contattare le vittime, che per minacciarle indirettamente (“paga o mio padre si arrabbia”) nonché per andare a ritirare il denaro. Le indagini, avviate in seguito alla denuncia di un usurato, hanno visto i militari impegnati in intercettazioni telefoniche, appostamenti e pedinamenti, durante i quali la donna è stata colta all’atto della consegna del denaro dal malcapitato di turno. Individuati i soggetti usurati, non hanno potuto che confermare ed avvalorare con le loro testimonianze le dichiarazioni del primo denunciante, rafforzate nel contempo dagli esiti delle intercettazioni telefoniche.



Arresto - L’impianto probatorio raccolto ha portato il Sostituto Procuratore della Repubblica, D.ssa Patrizia Petruzziello, titolare delle indagini, a richiedere le misure cautelari personali, concesse dal G.I.P. Ferdinando Baldini ed eseguite contestualmente ad un’attività di perquisizione domiciliare nell’abitazione degli arrestati.