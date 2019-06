“Passa in rassegna” 3 negozi del centro, donna arrestata per furto

Genova - Una donna di 48 anni è stata arrestata sabato pomeriggio dalla Polizia per furto aggravato: la signora è stata notata all’ “Upim” dal personale di vigilanza mentre si impossessava di uno spray insetticida e lo privava della barra antitaccheggio. Dopodiché è entrata in un camerino per provare due maglie per uscirne, poi, con solo una in mano.



Fermata alla cassa dal vigilante, la donna è stata poi controllata dagli agenti intervenuti che hanno rinvenuto all’interno del suo zaino altri indumenti sottratti dal negozio, oltre la maglia che aveva provato in camerino e che aveva ancora addosso, un pacchetto di fazzoletti asportati e una felpa portati via da altri due negozi. La merce non danneggiata è stata riconsegnata ai vari esercizi commerciali.