«Più voli, meno paghi»: 12 volte Genova-Roma a 200 euro con il nuovo carnet di Alitalia

Genova - Come già annunciato, ieri pomeriggio è avvenuta la firma dell'accordo fra Regione, Camera di commercio di Genova e Alitalia per consentire a chi viaggia per lavoro di volare fra Genova e Roma a tariffe scontate rispetto al costosissimo biglietto attuale.



L'iniziativa - La proposta di Alitalia prevede un carnet di 12 voli per aziende e professionisti a non più di 200 euro andata e ritorno. Si conferma, insomma un bel «regalo di Natale per la città», come già aveva ricordato l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

La conferma dell'avvenuta sottoscrizione degli accordi arriva dal profilo Twitter del Governatore della Liguria Giovanni Toti con quello che sembra un emblematico slogan «Più voli, meno paghi!».