`Pompieropoli` arriva in piazza Matteotti

Sabato 6 ottobre i bambini giocano a fare i Vigili del Fuoco

Genova - Sabato 6 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 in piazza Rossetti arriva “Pompieropoli”, la manifestazione che fa conoscere a bambini e ragazzi il lavoro dei Vigili del fuoco attraverso la partecipazione a percorsi e laboratori molto realistici. La partecipazione è gratuita e non occorre prenotazione.



L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e dal Lions Club-Genova Mare Nostrum, è patrocinata dal Comune di Genova e dal Municipio Medio Levante.



Per il Comune di Genova, sabato mattina sarà presente l’assessore alle pari opportunità Arianna Viscogliosi che afferma: «Questa Amministrazione vuole una città a misura di bambino e questa iniziativa dedicata ai cittadini più giovani, oltre ad avere un forte contenuto di educazione civica, li farà divertire ed emozionare. Saranno proprio i loro eroi ad accompagnarli in una serie di prove ludiche, attraverso cui potranno capire come agiscono i Vigili del Fuoco e ottenere il brevetto di “Pompiere per un giorno”».



«Pompieropoli è un progetto che mira a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza – dichiara Giusi Gulino, presidente del Lions Club Genova Mare Nostrum – tra i bimbi in età scolare che, attraverso il gioco, consolidano la consapevolezza del pericolo, ma anche la coscienza delle capacità dei propri mezzi per il controllo delle situazioni».



Il Lions Club Genova Mare Nostrum, in collaborazione con l’Associazione Vigili del Fuoco, effettuerà una raccolta fondi, a titolo volontario, in favore del Comitato Sfollati di via Porro.