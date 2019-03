«Porta un giornale e aiutaci a creare un “Albero di Parole”»

Genova - Amiu fino a venerdì 29 marzo, mese del riciclo e di carta e cartone del Consorzio Comieco, organizza una raccolta straordinaria di giornali nelle biblioteche comunali che diventerà, il 30 marzo, un “Albero di Parole” nell’atrio di palazzo Ducale grazie all’artista Marco Nereo Rotelli. Una scelta, quella della performance artistica a forma di albero, molto semplice: i giornali nascono dagli alberi e Rotelli vuole ricostruire simbolicamente un’immagine etica e sostenibile del riciclo e di cosa vuol dire rigenerare le cose.



Ecco l’elenco delle biblioteche dove avverrà da oggi la raccolta:

Municipio Centro Est – biblioteca Berio via del Seminario, 16 e biblioteca De Amicis Porto Antico Magazzini del Cotone modulo 1 piano 2°



Municipio Centro Ovest – biblioteca Gallino e Centro Civico Buranello via Nicolò Daste, 8A



Municipio Bassa Val Bisagno – biblioteca Lercari via San Fruttuoso, 74



Municipio Media Val Bisagno – biblioteca Saffi via Sertoli, 13A



Municipio Valpolcevera – biblioteca Cervetto via Jori, 60 e biblioteca Palasciano via Poli,12



Municipio Medio Ponente – biblioteca Bruschi Sartori via Bottino, 6 e biblioteca Guerrazzi via Cervetto, 35



Municipio Ponente – biblioteca Benzi piazza Odicini,



Municipio Medio Levante – biblioteca Servitana via Baroni



Municipio Levante – biblioteca Brocchi via Casotti,1



I contenitori saranno posizionati nelle aree di maggior passaggio e li riconoscere grazie a delle ‘vele’ informative. La raccolta continuerà anche con i cittadini che il 30 marzo porteranno altri giornali nell’atrio di Palazzo Ducale.