«Pressioni ai consiglieri `indisciplinati`». Ipotesi concussione dietro la vendita delle farmacie: è bufera

Ubaldo Santi (consigliere di Fratelli d'Italia) presenterà un esposto in Procura

Genova - La vendita delle farmacie comunali continua a far parlare, ma questa volta la questione diventa ancora più delicata. Stando ad alcune voci, infatti, pare siano state fatte pressioni - più o meno forti - ad alcuni consiglieri per spingerli a votare in una determinata maniera. Un'accusa davvero forte, che - se confermata - potrebbe spostare la questione sotto riflettori molto più accecanti di quanto già non sia.



Il dito puntato - «Fonti indefinite attesterebbero delle pressioni fatte ad alcuni nostri consiglieri perché non fossero "indisciplinati", diciamo... È inaccettabile». Parole forti quelle usare dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Ubaldo Santi, profondamente amareggiato dalla situazione e per questo pronto a presentare un esposto in Procura per tentata concussione e violenza privata, Un'accusa davvero pesante, soprattutto mossa da un consigliere della maggioranza. Ma Santi su questo rimane irremovibile: «Non è questione di maggioranza o minoranza, è questione di difendere il consiglio comunale: se questo ruolo viene impedito nel suo ruolo sovrano di applicazione della democrazia, bisogna prendere provvedimenti. Io sono abituato a far politica nella mia autonomia e indipendenza: se faremo squadra in questa situazione ne sono lieto, se no non faccio un problema del dover combattere da solo». In questo caso il provvedimento che il consigliere prenderà è univoco: un esposto in Procura contro ignoti, che probabilmente creerà non pochi intoppi alla vendita delle farmacie comunali. Anche in questo scenario, la risposta del consigliere risulta ferma: «La decisione spetterà al Tribunale, ma è chiaro che se verrà accertato l'effettivo illecito la cosa si complicherà, e non poco. Per ora le fonti sono indefinite, quindi andranno anzitutto definite l'entità e la provenienza di queste pressioni: solo a questo punto sarà possibile mettere dei paletti». « La maggioranza» «non è tale perché si alza al mattino, va in consiglio e vota pedissequamente in base a un cliché: deve essere tale sulla base di una collaborazione. Io difendo questo. Il fatto che ci siano voci che arrivano a dire ai consiglieri "Dovete votare così" non deve esistere, e io mi batterò perché questo non accada».