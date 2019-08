`Promozione meno 10`: 10 euro di sconto sull´abbonamento Amt se il rinnovo avviene online

Genova - Dal 20 agosto al 30 settembre AMT lancia la "Promozione meno 10", un'iniziativa tutta dedicata agli abbonati annuali CityPass AMT che - se acquisteranno o rinnoveranno online sul sito www.amt.genova.it l’abbonamento annuale - avranno automaticamente uno sconto di 10 euro. La promozione è riservata agli abbonamenti annuali ordinari, giovani under 14 e studenti under 19, acquistati online.



Dettagli - In caso di rinnovo sono validi - ai fini della promozione - gli abbonamenti annuali in scadenza entro il 30 ottobre 2019 che vengono rinnovati entro il 30 settembre 2019. Per tutte le informazioni sulle modalità di acquisto e rinnovo degli abbonamenti annuali e sulle promozioni attive per i clienti AMT, consultare il sito www.amt.genova.it