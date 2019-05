`Punture di api, vespe e calabroni?`, a Rovegno Open Day ASL3 sulle allergie

Genova - Domani venerdì 17 maggio, ASL3 - in collaborazione con l’Associazione Ligure Allergici - incontra a Rovegno scuola e popolazione per un Open Day su come gestire l'urgenza in caso di reazione allergica da puntura di api, vespe e calabroni: informazioni utili e consigli.



“Con l’arrivo dell’estate – spiega Lorenzo Sampietro, Direttore Socio Sanitario di ASL3 - aumenta la presenza degli imenotteri che possono pungere scatenando, in alcuni casi, reazioni allergiche che vanno riconosciute tempestivamente e trattate”. Per questo motivo ASL3 ha organizzato con la collaborazione del Comune di Rovegno una giornata dedicata alla popolazione della Valle, agli studenti della Scuola e ai Volontari del Soccorso per informarli sul tempestivo riconoscimento dei sintomi di uno shock anafilattico, sulle procedure da adottare e sul corretto utilizzo del Kit di Emergenza per l’Anafilassi (siringa auto iniettante di adrenalina).



“In Liguria una persona su quattro soffre di allergie a vario titolo – aggiunge la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale - ma spesso le persone non ne sono consapevoli, rischiando conseguenze anche molto gravi. Per questo è indispensabile promuovere una ‘cultura’ delle allergie. L’iniziativa in programma domani, nell’ambito della campagna regionale, è importante perché punta all’educazione sanitaria per formare, prevenire e accompagnare le persone su questo tema, grazie alla presenza degli specialisti di Asl3 che ringrazio. La scelta di organizzare incontri sul territorio è vincente, tanto più perché coinvolge anche i ragazzi delle scuole”.



“Data la complessità della conformazione territoriale inoltre – continua Sampietro - metteremo a disposizione in questo territorio i Kit di Emergenza in luoghi facilmente raggiungibili ed identificati da appositi cartelli, fornendo quindi un’importante dotazione per la sicurezza degli abitanti e dei villeggianti dell’Alta Valtrebbia”.