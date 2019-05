«Sono il Sindaco di tutti, anche di chi va in piazza con le spranghe»: Bucci fa il punto su piazza Corvetto

«Le manifestazioni e le contromanifestazioni sono sempre legittime, ma la violenza no»

Genova - «Noi come città di Genova aborriamo la violenza: su questo devo dare ragione al Consigliere Crivello. Tutti quelli che vivono qua o che vengono qua - perché arrivano anche da fuori - per far violenza dobbiamo invitarli ad andarsene. Non ci sono scuse». Il Sindaco di Genova Marco Bucci ha commentato così oggi quanto accaduto lo scorso 23 maggio in piazza Corvetto, facendo ulteriormente riferimento al fatto che il problema fondamentale in questo frangente non sia da ricercare nella legittimità della manifestazione di CasaPound o in quella della contromanifestazione degli Antifascisti - di per sé lecite - quanto, piuttosto, nella reazione violenta durante le stesse. «Dobbiamo eliminare la violenza, non le manifestazioni».



Il commento - «Quelli di giovedì 23 maggio sono fatti tristi, che non fanno certamente onore alla città» continua Bucci. «Come dicono in molti, io sono il Sindaco di tutti: proprio per questo devo esserlo anche di chi va in piazza con spranghe e bastoni, e devo esserlo per dire loro che questo non va fatto. Noi non ci andiamo in piazza con questa gente, anche perché questa gente alle manifestazioni non la vogliamo: le manifestazioni e le contromanifestazioni sono sempre legittime, ma la violenza no, quella non lo è mai».

«Noi tutti - io in primis - invitiamo e inviteremo il Comitato sicurezza e la Prefettura a tener fuori queste persone dalle manifestazioni che verranno. Il Sindaco e l'amministrazione, però, devono seguire i regolamenti, e in casi come questo ho già spiegato che il regolamento elettorale è ben chiaro e va sopra tutte le mozioni e le delibere approvate in questa sede. Proprio in virtù di questo, bisogna ricordare che il Comune decide e sceglie preliminarmente un certo numero di piazze: badiamo bene, quindi, che se decidessimo di togliere alcune di queste, non lo faremmo solo per determinati comizi, ma per tutti. Cerchiamo di non essere troppo restrittivi in questo, perché potrebbe andare a discapito di tutti i partiti, non solo di quelli posti in essere».



Le considerazioni - In relazione a quanto accaduto giovedì scorso, inoltre, il Sindaco fa presenti alcune puntualizzazioni: «Se io venissi dalla luna o da qualunque altro paese» spiega infatti il Primo cittadino «vedrei solo che quel giorno nessuno di CasaPound è andato contro la Polizia: sono altri ad averlo fatto, e questo è ciò che dobbiamo risolvere ora».

«Come avevo già segnalato alla stampa, esiste un terzo livello in questo frangente» conclude Bucci: «Se qualcuno crede che questi partiti siano contro la Costituzione, dunque, che lo segnali alla Procura. Finché in Italia questi partiti sono accettati dalla legge, però, io non posso fare nulla, anche e soprattutto perché sono il Sindaco di tutti. La manifestazione è lecita e lo stesso la contromanifestazione, ma non quella violenta: noi abbiamo fatto esattamente quello che un Sindaco e una giunta avrebbero dovuto fare, e d'ora in poi continueremo così».