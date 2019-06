Genova - Le contestazioni non sono mancate, ma tutte pacifiche e con toni molto sommessi: la visita del Sindaco di Genova Marco Bucci al Liguria Pride ha sortito le reazioni più disparate, ma alla fine la maggior parte dei partecipanti ha deciso di accoglierlo a braccia aperte. E nonostante al suo «sono qui perché sono il Sindaco di tutti» qualcuno - per lo più i membri delle famiglie arcobaleno, che in molti casi ancora oggi non riescono a sentirsi tutelati dalla civica amministrazione - non abbia mancato di rimarcare un «di tutti, ma forse non il nostro», la questione si è chiusa lì, lasciando debito spazio ai festeggiamenti per il Pride.



L'arrivo di Bucci - Il Sindaco di Genova ha fatto la sua comparsa in via San Benedetto intorno alle 15.30 e - dopo una prima tappa con i giornalisti, durante la quale il Consigliere comunale dell'opposizione Gianni Crivello gli ha anche fatto omaggio di un braccialettino arcobaleno (accettato con il sorriso perché, a detta di Bucci, «ho il polso grosso, ma un braccialetto non si nega a nessuno») - si è tranquillamente avviato all'interno del corteo pronto a partire, fermandosi a più riprese a parlare coi partecipanti (non senza una certa iniziale diffidenza da parte degli organizzatori). Dopo non molto, la presidente dell'Associazione Trans di Genova ci ha tenuto a dare al Sindaco il suo benvenuto, mentre poco più avanti - non appena superato uno dei carri del corteo, presso cui Bucci si è fermato a parlare con alcuni manifestanti - una donna, mentre qualcuno gli urlava «vergognati» e altri gli lanciavano qualche sguardo diffidente, gli si è avvicinata porgendogli una ghirlanda colorata, ricevendo come risposta un sorriso e un semplice «non la metto ma la tengo, grazie mille» da parte del Primo cittadino.

La visita di Bucci è durata circa mezz'ora, durante la quale - tra sguardi increduli e strette di mano - la discussione si è infine spostata nuovamente sul patrocinio e sulle famiglie arcobaleno: nel primo caso il Sindaco ha chiaramente affermato che in futuro si potrebbe «cominciare a riparlare del Patrocinio del Pride», mentre nel secondo la sua risposta è stata concisa ma puntuale: «Non appena qualche Deputato a Roma farà approvare la legge e renderà legale la questione, noi sicuramente ci muoveremo».