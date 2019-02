`Stop al pagamento dei premi assicurativi per la zona rossa`

Siglato oggi il protocollo tra ANIA e le associazioni liguri dei consumatori

Genova - E' stato firmato questa mattina presso la sede di Adiconsum in Piazza Campetto, 1, il protocollo tra Ania - Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici e le associazioni liguri dei consumatori: un accordo che giunge dopo l'incontro del novembre scorso a Genova tra IVASS, ANIA e AACC finalizzato ad affrontare le problematiche assicurative dei cittadini colpiti dal crollo di Ponte Morandi.



Attività - «Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto con questo protocollo - spiegano Stefano Salvetti, Presidente del Coordinamento Ligure Consumatori Utenti e di Adiconsum e Rosanna Stifano, Presidente Assoutenti Genova - Avendo constatato il grave disagio economico arrecato alle famiglie e alle attività economico-produttive dal crollo del ponte, ANIA ha deciso di adottare misure straordinarie per agevolare i soggetti coinvolti».



Misure - «Gli accordi previsti dal protocollo riguarderanno i residenti o aventi proprio domicilio o sede in "zona rossa", oltre che gli abitanti temporaneamente sfollati, muniti di certificazione rilasciata dal Comune di Genova. ANIA inviterà le imprese assicuratrici associate all'adozione delle seguenti misure: proroga dei termini per il pagamento dei premi o rate di premio di tutte le polizze in essere, con continuità della copertura e pagamento dell'eventuale sinistro al netto dei premi sospesi, nel caso in cui l'assicurato coincida con il soggetto che ha subito il danno (in sintesi, l'assicurato sospende il pagamento del premio ma mantiene la copertura), fatto salvo il possibile scioglimento del contratto per l'eventuale alienazione delle cose assicurate o l'eventuale cessazione del rischio a causa dello sgombero dell'immobile o l'eventuale sospensione della copertura r.c. auto per l'impossibilità di usare il veicolo; in caso di sospensione del pagamento delle rate di mutuo, l'abbinata polizza assicurativa sulla vita verrà gratuitamente estesa fino alla nuova scadenza del mutuo; in caso di mutui estinti, verrà restituita agli assicurati la quota di premio sulle polizze abbinate versata e non goduta, calcolata a partire dal 14 agosto 2018; sospensione delle azioni volte al recupero crediti; rinuncia a far valere le prescrizioni e le decadenze maturate successivamente al crollo del ponte. ANIA inviterà inoltre le imprese associate ad adottare, a favore dei soggetti destinatari di queste misure, eventuali ulteriori misure per l'accesso agevolato a nuovi servizi assicurativi. Le misure avranno effetto fino al 15 agosto 2019».