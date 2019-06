`Street control`: anche a Genova arrivano le auto a guida autonoma

Targhe, copertura assicurativa e revisioni si potranno controllare in meno di un secondo

Genova - La Polizia Stradale di Genova si è dotata di una nuova tecnologia. Lo “Street Control”, un già collaudato dispositivo, noto per essere in grado di effettuare controlli direttamente sulle targhe dei veicoli per verificarne la copertura assicurativa, in grado di leggere fino a 100 targhe al secondo dando un immediato riscontro agli operatori della Polizia Stradale. Street Control rappresenta per la Polizia di Stato uno strumento indispensabile di controllo in mobilità capace di contribuire attivamente alla sicurezza stradale e al rispetto della legalità. La soluzione si caratterizza per la semplicità di utilizzo introducendo importanti caratteristiche per la lettura targhe, in modalità wireless, dei veicoli in movimento o stazionari attraverso l’utilizzo di un TabletPc.



Cosa serve - Lo street control è un impianto formato da videocamera a infrarossi e macchina fotografica montato sulle auto della Polizia Stradale e consente la verifica la copertura assicurativa, la revisione o il furto dei veicoli in transito o parcheggiati in meno di un secondo. Da gennaio a maggio, grazie a questa nuova tecnologia, sono state rilevate ben 151 violazioni per la mancata revisione (artt. 80/14 e 176/18 del CdS), mentre per mancanza di assicurazione 120 violazioni (art 193 CdS), nello stesso periodo del 2018 sono state rilevate invece 91 mancate revisioni e 62 veicoli che circolavano senza la prescritta revisione. I veicoli controllati grazie a questa nuova dotazione sono stati 15693, in 38 servizi di controllo svolti, e con l’inizio del periodo estivo tale attività verrà intensificata.