`Struppa d´Amare`, il contest fotografico del Civ `Il Girasole per San Valentino`

Genova - Per festeggiare San Valentino, il Civ Il Girasole di Struppa organizza il lovecontest “Struppa d'Amare”. Per partecipare è sufficiente scattare una foto collettiva, raffigurante due o più persone, su una delle speciali panchine decorate collocate lungo via Struppa, via Buscaglia e via Trossarelli, e postarla sulla pagina Facebook del Civ.



L'autore del post che riceverà più like vincerà un cuscino con la propria foto stampata. Inoltre, tutti i partecipanti potranno ritirare gratis da Tiziano la stampa su cartoncino della propria foto.