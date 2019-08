“U Mundantigu” le tradizioni della Valbrevenna in mostra

Genova - Torna domenica 1 settembre in Valbrevenna, in località Baio, "U Mundantigu", la festa rurale giunta alla 18° edizione che fa rivivere antiche tradizioni culturali attraverso i sapori e mestieri di una volta. E’ il tradizionale appuntamento con allevatori, produttori ed artigiani locali: i visitatori troveranno la mostra degli animali e dei carri d’epoca e potranno assistere e partecipare ai laboratori artigianali in programma. Il mercatino dei produttori locali permetterà di acquistare le specialità tipiche delle Valli: miele, sciroppo di rosa, dolci tipici, farine di produzione locale, ortaggi e soprattutto le patate di montagna, il cui raccolto è in corso. Mentre gli stand gastronomici offriranno l’opportunità di pranzare all’aperto con asado e menù tipico.



Per i più piccoli, ma anche per la curiosità dei più grandi, la preparazione del “formaggio”, del “burro all’antica” e le dimostrazioni artigiane, come la trebbiatura del grano, l'imballaggio della paglia, filatura della lana, ciabattino.



Presso lo stand della Proloco Valbrevenna saranno disponibili libri e documentazione sul territorio e mostre fotografiche, mentre il Parco Antola alle ore 11 propone un incontro pubblico dedicato alla presentazione della Strategia Regionale legata al progetto finanziatonell'ambito dell'accordo tra Regione Liguria e Ministero dell'Anmbiente e Tutela del Territorio e del Mare.



La manifestazione è organizzata dal Comune di Valbrevenna, in collaborazione con la Proloco ed il Gruppo Sportivo Centro Valbrevenna, con il contributo di Regione Liguria e sponsor privati ed il patrocinio del Parco Antola.



Una navetta gratuita collegherà Mundantigu con Casella, in occasione della concomitante festa per i 90 anni del Trenino di Casella: i viaggiatori sul trenino potranno utilizzare il minivan con partenza presso la stazione di arrivo del trenino.