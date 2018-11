«Un´altra promessa mantenuta»: domani riapre corso Perrone, e tra due settimane tocca anche a via Perlasca

Genova - Come annunciato pochi giorni fa, dopo tanta attesa il gran giorno è arrivato: domani riapre corso Perrone.



L'attesa è finita - «Un'altra promessa mantenuta»: esordisce così il governatore della Liguria Giovanni Toti in un Tweet pubblicato pochi minuti fa sulla sua pagina social. «Domani io e il sindaco Marco Bucci riapriremo Corso Perrone, chiuso al traffico dopo il crollo del #PonteMorandi. Una buona notizia per i quartieri della Valpolcevera: così lavoriamo per risolvere #emergenza, questa è la #Liguria che ci piace!». Un traguardo importante per Genova e per la sua viabilità, ma anche un punto di partenza importante per una cittadinanza che ancora si lecca le ferite dopo quella che è forse una delle peggiori tragedie di tutta la storia genovese. Corso Perrone - fondamentale collegamento tra la Valpolcevera e il ponente cittadino, nonché sede di alcune tra le più importanti aziende genovesi - è chiusa dallo scorso 14 agosto, giorno del tragico crollo di Ponte Morandi.



Via Perlasca - «Corso Perrone sarà riaperto domani mattina e sarà un grosso passo avanti per la Valpolcevera». A margine dell'inaugurazione a Bolzaneto del nuovo sportello di prossimità del Tribunale è arrivata - un po' a sorpresa - anche la conferma del sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci. Inizialmente la strada avrebbe dovuto essere riaperta nella serata di venerdì, ma fortunatamente il Comune è riuscito ad anticipare - seppur di poco - i tempi: pare, infatti, che già oggi i lavori di realizzazione della mantovana (la struttura di protezione dall'eventuale caduta di materiale dal moncone ovest del viadotto) risultino pressoché ultimati. Ma le novità non finiscono qui: «Domani Corso Perrone, e stamani abbiamo iniziato a demolire il cavalletto del pilone 9 del ponte: tra circa due settimane al massimo, quindi, prevedo anche la riapertura di via Perlasca».





Domani con sindaco @buccipergenova riapriremo Corso Perrone, chiuso al traffico dopo il crollo del #PonteMorandi. Una buona notizia per i quartieri della Valpolcevera: così lavoriamo per risolvere #emergenza, questa è la #Liguria che ci piace! ?? pic.twitter.com/QHYg2Oca3E — Giovanni Toti (@GiovanniToti) 21 novembre 2018