«Un´altra promessa mantenuta»: Toti annuncia ufficialmente la riapertura di corso Perrone

Con l'occasione il sindaco e commissario alla ricostruzione Marco Bucci ha anche annunciato la riapertura di via Perlasca

Genova - Come annunciato pochi giorni fa, dopo tanta attesa il gran giorno è arrivato: domani riapre corso Perrone.



L'attesa è finita - «Un'altra promessa mantenuta»: esordisce così il governatore della Liguria Giovanni Toti in un Tweet pubblicato pochi minuti fa sulla sua pagina social. «Domani io e il sindaco Marco Bucci riapriremo Corso Perrone, chiuso al traffico dopo il crollo del #PonteMorandi. Una buona notizia per i quartieri della Valpolcevera: così lavoriamo per risolvere #emergenza, questa è la #Liguria che ci piace!». Un traguardo importante per Genova e per la sua viabilità, ma anche un punto di partenza importante per una cittadinanza che ancora si lecca le ferite dopo quella che è forse una delle peggiori tragedie di tutta la storia genovese. Corso Perrone - fondamentale collegamento tra la Valpolcevera e il ponente cittadino, nonché sede di alcune tra le più importanti aziende genovesi - è chiusa dallo scorso 14 agosto, giorno del tragico crollo di Ponte Morandi.



Via Perlasca -